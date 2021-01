Lâ€™ATNU lance le prix Lina Ben Mâ€™henni pour les droits de lâ€™homme

L’ATNU lance le prix Lina Ben M’henni pour les droits de l’homme

L’Association tunisienne pour les Nations-Unies (ATNU) lance un prix annuel pour les droits de l’homme, au nom de la défunte militante, Lina Ben M’henni, décédée le 27 janvier 2020.

Ce prix sera décerné pendant une cérémonie au siège de l’Association, mercredi prochain, à l’occasion de la commémoration de la disparition de feu Ben M’henni, a annoncé le président de l’ATNU, Moncef Baâti, dans une déclaration à la TAP.

Cette récompense qui bénéficie du soutien du haut-commissariat des droits de l’homme (Bureau de Tunis), vise à encourager les jeunes, les organisations de la société civile, et les institutions académiques à s’inscrire dans la défense des droits de l’homme. Le but est de consolider ces droits en Tunisie, notamment ceux économiques et sociaux, à travers des projets orientés vers les jeunes, particulièrement dans les quartiers défavorisés.

Gnetnews