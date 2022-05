L’avocat de Riahi : « Mon client ne réclamera pas les 64MD au CA »

L’avocat de l’ex président du Club Africain s’est exprimé aujourd’hui pour parler de la situation compliquée de son client mais aussi de ce qu’il a fait au parc A et le lien toujours « fort » avec le club de Beb Jedid : « Slim Riahi a fait un énorme travail au CA. Il avait beaucoup de projets et c’est avec lui que le club a retrouvé le podium et pouvait y rester pour longtemps. Malgré tout ce qui se dit, Riahi est toujours sentimatelement lié au Club Africain qui lui doit 64 millions de dinars. Mais, il ne va pas les réclamer ».

