Le candidat Ã  la prÃ©sidentielle, Ayachi Zammel, dÃ©cide de boycotter les interrogatoires

Le candidat à la présidentielle, Ayachi Zammel, décide de boycotter les interrogatoires

Ayachi Zammel, candidat à l’élection présidentielle, a annoncé sa décision de boycotter toutes les sessions d’interrogatoires prévues à son encontre. Cette décision fait suite à ce qu’il décrit comme une « harcèlement » systématique et une série de procès politiques dont il est victime. Il revendique son droit de mener sa campagne électorale librement parmi ses partisans et concitoyens.

Dans un communiqué paru ce mercredi, Zammel dénonce une campagne d’investigations et de créations de dossiers vides et fabriqués de toutes pièces, qu’il considère comme une tactique pour l’épuiser psychologiquement et physiquement. Selon lui, cette stratégie vise à l’empêcher de mener sa campagne électorale et de présenter son programme, « le Pacte », sous le slogan « Tournons la page ».

Le candidat affirme que cette série de harcèlements ne fait que renforcer sa détermination à poursuivre sa candidature.

