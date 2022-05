Le chef du gouvernement Ã©gyptien en visite les 12 et 13 Mai en Tunisie, Ã  la tÃªte d’une dÃ©lÃ©gation de haut niveau

Le chef du gouvernement égyptien en visite les 12 et 13 Mai en Tunisie, à la tête d’une délégation de haut niveau

Le chef du gouvernement égyptien, Mostapha Madbouli, effectue les 12 et 13 Mai 2022 une visite de travail officielle en Tunisie, à la tête d’une délégation de haut niveau, entre ministres et hauts responsables égyptiens, pour prendre part aux travaux de haute commission mixte tuniso-égyptienne, dans sa 17ème édition.

Bouden et Madbouli vont coprésider les travaux de cette haute commission mixte, avec la participation des délégations de haut niveau des deux pays, annonce ce jeudi la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Néjla Bouden et son homologue égyptien vont coprésider le forum économique tuniso-égyptien, qui se tiendra avec la participation des organisations, chefs d’entreprise, hommes d’affaires et acteurs économiques tunisiens et égyptiens.

Une manifestation culturelle tuniso-égyptienne se tiendra également, à cette occasion.

« La haute commission mixte sera un nouvel épisode sur la voie du raffermissement des liens de fraternité et des relations de coopération entre les deux pays, en vue de les hisser au niveau d’un partenariat agissant et durable, outre la signature de nombre de documents juridiques susceptibles d’enrichir le cadre juridique régissant ces relations », souligne la même source.

Gnetnews