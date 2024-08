Le chef du gouvernement supervise une session de travail ministérielle sur les transports publics

Le mardi 6 août 2024, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, le Chef du Gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé une session de travail ministérielle consacrée au suivi du programme de développement du système de transport public en Tunisie.

Lors de l’ouverture de la session, le Chef du Gouvernement a souligné, conformément aux recommandations du Président de la République, l’importance de prêter une attention particulière au secteur stratégique et vital du transport public. Il a également mis en exergue que les défis actuels résultent d’un manque de prévoyance et de planification dans ce secteur depuis des décennies. Le gouvernement actuel s’engage à trouver des solutions immédiates aux défis existants et à élaborer une stratégie nationale pour le secteur des transports.

À l’issue des discussions, les décisions suivantes ont été prises :

– Fournir les fonds nécessaires pour l’acquisition urgente de 300 nouveaux bus, avec un coût estimé à 170 millions de dinars.

– Examiner les moyens de financement pour les 418 bus restants sur les 718 programmés depuis des années.

– Autoriser l’achat de 700 bus d’occasion.

– Créer un comité technique composé de représentants des Ministères des Transports, des Finances, de l’Économie et de la Planification, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, du Commerce et du Développement des Exportations, ainsi que de la Banque Centrale Tunisienne, pour coordonner les aspects techniques et financiers et commencer à élaborer la stratégie nationale du secteur des transports, tout en tenant compte de la transition progressive vers un transport écologique et durable par le biais de moyens de transport électriques, dans le cadre de la transition énergétique et de la réduction de la consommation de carburants et des subventions qui y sont affectées.

– Mettre en place un comité inter-ministériel permanent sous la supervision du Chef du Gouvernement, composé des Ministres des Transports, des Finances, de l’Économie et de la Planification, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, du Commerce et du Développement des Exportations, ainsi que de la Banque Centrale Tunisienne, pour assurer le suivi de l’exécution des décisions prises.

Gnetnews