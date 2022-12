Le chocolat local, importé…L’offre est variée mais les prix explosent en cette période des fêtes (Reportage)

Tout le monde l’aime pour sa douceur et son caractère réconfortant… Le chocolat fait de plus en plus d’émules en Tunisie. S’il y a encore quelques années, les pâtisseries traditionnelles lui faisaient encore de l’ombre, aujourd’hui il s’impose comme étant un incontournable des fêtes de fin d’année, mais aussi des cérémonies en tout genre.

A l’approche jour de l’an, les supermarchés et boutiques proposent des coffrets variés afin de satisfaire tous les amateurs de petites douceurs mais aussi ceux qui cherchent un cadeau original.

Une seule marque tunisienne de chocolat…

A l’entrée d’un hypermarché situé dans la banlieue de Tunis, le premier hall est entièrement consacré au chocolat. Noir, au lait, praliné ou encore sous forme de truffes, le chocolat occupe un pan entier du magasin, au grand bonheur des petits et grands. Pourtant les clients ne sont pas nombreux à se bousculer.

En effet, à y regarder de plus près, il semble que le chocolat soit devenu un produit de luxe en Tunisie.

En ce qui concerne les marques locales, une seule propose des petits paquets de chocolat, mais sans pour autant avoir investi dans un packaging spécial pour la fin d’année, vu qu’ils sont disponibles tout au long de l’année sous le même format et emballage. Les 20 pièces sont proposées au prix de 8,5DT en promotion, au lieu de 10,9DT.

Pour le reste des chocolats qui sont proposés en rayons, ils proviennent tous de l’importation. Et on ne peut pas dire que cela soit vraiment accessible à la bourse du Tunisien moyen.

Des chocolats vendus trois fois plus cher qu’en Europe

Les coffrets de chocolat dits « belges », sont vendus au prix de 29,9DT les 250 grammes. Si vous vous y connaissez en chocolat et en goût, attendez-vous à une mauvaise surprise. Il s’agit d’une gamme de qualité moyenne, mais le packaging fera l’affaire pour offrir.

Viennent ensuite les chocolats importés de Turquie. Un peu plus chers que les précédents, ils offrent pour autant une allure beaucoup plus élégante avec des ballotins de toutes les formes ou des boites métalliques, vendus entre 24DT et 37DT les 180 grammes.

Et enfin, la première place des chocolats les plus chers revient aux fameuses boules rochers recouvert d’un papier doré. La pyramide de 28 pièces est affichée à 68 dinars (en promotion au lieu de 71DT), la boîte de 18 à 23 dinars et les trois à un peu plus de 5DT. Si la dévaluation du dinar y est pour quelques chose, il faut relever que la conversion euro/dinar reste tout de même très importante.

Comparons les mêmes produits vendus en France. La pyramide de 28 est vendue à 9 euros. En multipliant ce prix par 3,5 on obtient 31,5DT…ainsi le même produit est vendu plus de trois fois son prix en Tunisie.

Les pâtisseries surfent sur la vague… mais à quel prix ?

Les pâtisseries traditionnelles tunisiennes n’ont pas hésité eux aussi à surfer sur la vague chocolat. Fiançailles, mariages, circoncision, soutenances…les Tunisiens sont de plus en plus nombreux, à proposer du chocolat pour les grandes occasions.

Ainsi, les grandes enseignes, en plus des pâtisseries traditionnelles, type Kaak Parka ou Baklawa, se sont mises à faire du chocolat. C’est le cas de l’une d’entre elles que nous avons visité.

Au dessus des traditionnels entremets du nouvel an, des petits assortiments de chocolats sont proposés aux clients. L’avantage c’est qu’il est possible de personnaliser son coffret avec les différentes variétés proposées a condition… de casser sa tirelire. En effet, ils sont vendus à l’unité entre 2,2DT et 4DT pour seulement quelques milligrammes de douceurs… Le coffret de 12 unités est à 36DT, celui de 18 à 53DT.

En ces temps de crise économique, les Tunisiens seront-il tentés par l’achat de chocolats, surtout quand on sait que les ingrédients issus de la fève de cacao se fondent le plus souvent dans un bain de sucre et de lait, parfois associés à des graisses, des fruits secs ou d’autres produits.

Wissal Ayadi