Le Club Africain hausse le ton avec le CNOT

La direction du Club Africain a affirmé, dans un communiqué, qu’elle portera plainte au MJS contre le président du Comité national olympique tunisien, Mahrez Boussaien. Les responsables clubistes considèrent que l’intervention du CNOT dans le processus électoral du CA n’est qu’une source de problèmes.

Les Rouges et Blancs ont appelé le CNOPT à ne plus intervenir dans les affaires internes du CA et ont menacé de saisir le CIO en cas de récidive, désignant Boussaien comme premier responsable de ce qui pourrait arriver aux athlètes tunisiens qui se préparent aux JO de Tokyo l’année prochaine.

GnetNews