Pose de la première pierre pour une centrale solaire à Kairouan : Un pas de plus vers une énergie renouvelable en Tunisie

La Tunisie franchit une étape cruciale vers une énergie plus verte avec la pose de la première pierre d’une centrale électrique solaire à Kairouan. Sous la direction de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Madame Fatima Thabet Chabchoub, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme visant à accroître la production d’électricité à partir de sources renouvelables.

L’événement, qui s’est tenu ce mercredi 8 mai 2024, a réuni plusieurs hauts cadres dont la directrice de cabinet du Chef du gouvernement, Mme Samia Charfi, et le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, M. Wael Chouchane, ainsi que plusieurs acteurs internationaux, tels que des représentants de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque mondiale.

Dans son allocution, Madame Fatima Thabet Chabchoub a souligné l’importance stratégique de ce projet pour la Tunisie. En effet, cette centrale solaire, d’une capacité de 100 mégawatts, contribuera à diversifier le mix énergétique du pays, réduisant ainsi sa dépendance aux sources traditionnelles telles que le gaz naturel. De plus, elle favorisera la création d’emplois avec environ 40 nouveaux postes attendus.

Ce projet, qui bénéficie d’un investissement d’environ 86 millions de dollars, financé par la BAD et la Banque mondiale, est le fruit d’une collaboration internationale exemplaire. Il illustre l’engagement de la Tunisie à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers une économie plus durable et respectueuse de l’environnement.

Enfin, la ministre a exprimé sa volonté de surmonter les obstacles afin d’attirer davantage d’investissements étrangers dans le secteur énergétique, renforçant ainsi l’infrastructure nationale et contribuant à la lutte mondiale contre le changement climatique.

