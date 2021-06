Le Club Africain plie le dossier des deux joueurs camerounais

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le Club Africain a informé son public qu’il a défintivement plié le dossier de ses deux ex joueurs camerounais, Serge et Roustan. Les Rouges et Blancs ont au passage remercié la Fédération tunisienne de football pour le soutien qu’elle a apporté au club ainsi que la commission légale pour tous les efforts consentis.

Le CA a aussi rappelé qu’il va continuer l’opération d’audit afin de déterminer les responsables qui ont conduit le club à cette situation.

GnetNews