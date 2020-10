Le Collectif Soumoud pointe « les pratiques de Mechichi contre la continuité de l’Etat »

Le collectif Soumoud exprime ce mardi 20 octobre son « soutien absolu aux journalistes dans leurs actions militantes légitimes, pour immuniser leur secteur des tentatives de mainmise et d’inféodation ».

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, le collectif « proteste contre les pratiques du chef du gouvernement, et considère que le retrait de ce projet de loi de la liberté de l’audio-visuel, comme étant une atteinte à la continuité de l’Etat et un alignement sur ceux qui font prévaloir les intérêts partisans étriqués, par rapport à l’intérêt national ».

Le collectif considère que « le projet d’amendement appuyé par la troïka au pouvoir, s’inscrit dans le cadre d’une large stratégie pour accaparer le paysage politique et avorter la transition démocratique », et appelle « toutes les forces démocratiques, organisations, partis et indépendants, à le contrer à travers toutes les formes protestataires pacifiques ».

