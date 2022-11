Le comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi fait de nouvelles révélations

Le comité de défense des deux martyrs, Mohamed Brahmi et Chokri Belaid, a organisé une conférence de presse à Genève, en Suisse, ce vendredi 25 novembre.

Lors de cette conférence, le comité a affirmé avoir découvert une relation directe entre l’assassinat des deux martyrs et l’envoi des jeunes dans les zones de conflit et la tentative de remplacer les systèmes en place par des régimes soutenant les Frères musulmans.

A cet égard, le président du comité, Ridha Radaoui, a indiqué que Les deux martyrs représentaient un obstacle face à l’exécution de ce plan dans les pays arabes et auquel les pays occidentaux ont contribué et même financé.

Par ailleurs, le comité a également indiqué détenir de nouvelles informations concernant ce double assassinat. D’après Radaoui, Chokri Ben Othman, imam de la mosquée Errahma à Cité El Khadra, lieu où préparatifs du plan d’assassinat de Chokri Belaïd auraient été exécutés. Toujours selon le comité, cet imam a accueilli dans sa mosquée les autres accusés, notamment Kamel Gadgadhi, Yasser Mouelhi et Mohamed Ali Dammak, et a été à l’origine de la Fatwa appelant à assassiner Chokri Belaïd.

L’imam en question aurait été entendu en tant que témoin. Le procureur de la République de Tunis de l’époque, Bechir Akermi, ne lui a adressé aucune accusation et ne l’a pas interdit de voyager jusqu’à ce qu’il ait pu quitter le territoire tunisien, d’après les membres du comité de défense des deux martyrs.

Radaoui a annoncé que d’autres conférences de presse seront tenues à Paris, Bruxelles et New York afin, dans l’unique but d’informer l’opinion publique des nouveautés du dossier qui dure maintenant depuis 10 ans. Il a, par ailleurs, démenti leur intention d’internationaliser l’affaire.

