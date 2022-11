Le commissaire européen chargé de la justice reçu par Kaïs Saïed et Taoufik Charfeddine

Le président Kaïs Saïed a reçu, ce vendredi au Palais de Carthage, le commissaire européen chargé de la justice, Didier Reynders.

Dans un communiqué de la présidence, il est noté qu’il s’agit de la première visite de Mr Reynders en Tunisie et que cette rencontre s’est déroulée en présence de la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Dans un premier temps Saïed a réaffirmé sa position quant aux événements du 25 juillet 2021. Dans ce sens il a indiqué que « contrairement à ce qui se dit dans certains milieux à l’étranger, le 25 juillet était une nécessité pour sauver l’État tunisien, précurseur en matière de constitution et de loi électorale ».

Le chef de l’Etat a également évoqué la situation judiciaire en Tunisie affirmant la nécessité d’un système juste et équitable.

Dans le communiqué de Carhage il est aussi indiqué que le président a passé en revue l’expérience tunisienne en matière de droit rappelant que le pays était précurseur – en comparaison avec de nombreux pays européens – en termes de constitution, de loi électorale, et des droits des femmes.

Evoquant ses opposants politiques qui, selon ses mots, « appellent aux assassinats se déplacent librement dans le pays et prétendent être victime de dictature », il a souligné que la justice devait jouer son rôle pour imposer le respect de la loi, car, toujours d’après Saïed, « certains ont pour objectif de renverser l’État et ses institutions, paralyser ses établissements publics par tous les moyens ».

Dans un deuxième temps, le commissaire européen chargé de la justice a été accueilli par le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.

Les deux hommes se sont entretenus sur plusieurs thématiques, dont la nécessité de lutter contre terrorisme, la cybercriminalité, la migration irrégulière et la traite des êtres humains.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur, indique que l’accent a été mis sur l’importance de continuer de soutenir les efforts de la Tunisie pour lutter contre toutes les formes de crimes.

Charfeddine et Reynders ont, d’autre part, souligné la nécessité de trouver des solutions efficaces afin de « contribuer à réduire les flux migratoires irréguliers et ce, dans le cadre d’une approche globale et multidimensionnelle et dans un climat de consensus et de partenariat constructif », lit-on dans le même communiqué.

