Le CS Chebba ne lâche pas la FTF : « La guerre continue »

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le CS Chebba a affirmé que l’audit sur les comptes de la Fédération tunisienne de football pour les années 2017, 2018 et 2019 débutera cette semaine. Le club de Taoufik Mkacher a souligné que les experts commenceront leurs investigations après les accusations de maalversations et de fraudes adressées par le CSC à la FTF et a rappelé à la fin du communiqué : « La guerra contre la corruption va continuer ».

GnetNews