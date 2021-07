Le CSS remercie Daou et Mestiri ! Ghraïri directeur sportif ?

Le Club Sportif Sfaxien a remercié Moza Mestiri et Hammadi Daou. Lors d’une petite cérémonie, mes Noirs et Blancs ont souligné la gratitude envers les deux hommes pour le travail accompli et la victoire en coupe de Tunisie, leur souhaitant plein de succès dans leurs prochaines expériences.

D’autre part, la direction du CSS est sur le point de trouver un accord avec le technicien Ghazi Ghraïri pour occuper le poste de durecteur sportif. Un décision qui sera suivie par la nomination du nouveau coach à plus d’une semaine du retour au entrainements, pour préparer la nouvelle saison.

GnetNews