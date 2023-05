Le Derby est Rouge et Blanc ! L’ES Sahel solide au poste

Grâce à un but de Laâbidi à 10 minutes de la fin, le Club Africain s’est offert le Derby de la capitale contre l’ES Tunis qui concède une deuxième défaite consécutive. Les Rouges et Blancs prennent seuls la deuxième place du classement du championnat à quatre points de l’Etoile du Sahel qui reste solide à son poste de leader après une victoire (2/0) face à l’US Ben Guerdane grâce à Chammakhi et Jaziri.

GnetNews