Le DG du CERES Moncef Ouanes admis Ã  lâ€™hÃ´pital militaire

Le DG du CERES Moncef Ouanes admis à l’hôpital militaire

L’Universitaire et Directeur Général du Centre d’études et de recherches économiques et sociales (CERES), Moncef Ouanes, a été admis hier jeudi à l’hôpital militaire, après la dégradation de son état de santé, annonce Abdelkader Hamdouni, de la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS) sur sa page officielle.

Le membre-dirigeant du syndicat remercie le président de la république, ainsi que tous les ministres, responsables et personnalités qui sont intervenus en sa faveur, tout en lui souhaitant prompt rétablissement.

Gnetnews