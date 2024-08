Le doyen des vétérinaires alerte sur l’augmentation des infections par la rage en Tunisie

Le doyen des vétérinaires, Ahmed Rejeb, a exprimé ses inquiétudes concernant l’augmentation des infections par la rage en Tunisie lors d’une intervention sur Diwan FM, le dimanche 11 août 2024. Cette montée des cas a été marquée par deux décès survenus au cours des deux dernières semaines.

Depuis la fin de l’année 2023, Rejeb avait déjà qualifié la situation de « catastrophique » après la mort de six personnes et la contamination de 350 animaux. Il a réitéré son appel à la vaccination contre la rage, qu’il considère comme la solution scientifique essentielle pour contrôler l’épidémie. Le vétérinaire a souligné que, malgré les avertissements répétés, il est souvent accusé de créer des alarmes injustifiées. Il a insisté sur l’importance de la collaboration avec les autorités compétentes pour protéger les animaux et, par conséquent, la population, puisque 60 % des maladies infectieuses proviennent des animaux. Selon lui, cela relève de la sécurité nationale.

Le 9 août 2024, Miriam El Handous, responsable du laboratoire de rage à l’Institut Pasteur de Tunis, a alerté que le nombre de décès dus à la rage a atteint neuf cas depuis le début de l’année, un niveau inédit depuis trois décennies.

Gnetnews