Le drapeau tunisien fÃªte son 195Ã¨me anniversaire

Le drapeau tunisien fête son 195ème anniversaire

Le drapeau tunisien fête ce 20 Octobre 2022 son 95ème anniversaire. Il a été créé le 20 Octobre 1827 par Hussein Bey.

L’étendard officiel de la Tunisie est demeuré officiel pendant le protectorat français, et la constitution tunisienne du 01er Juin 1959 l’a confirmé.

La Tunisie avait connu, au fil de son histoire et avant le 19ème siècle, cinq drapeaux, le plus ancien est celui de la période des Fatimides (909 – 1171), le deuxième de la période des Hafsides (1230 – 1574), un autre alternatif des Hafsides, l’étendard de la période Ottomane (1685), et un cinquième de la période ottomane (1705 – 1831).

Le drapeau de la Tunisie est majoritairement rouge et comporte, en son milieu, un disque blanc où figure un croissant rouge qui entoure une étoile à cinq branches.