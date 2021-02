Le FMI appelle la Tunisie à ouvrir un dialogue national pour la relance de son économie

Le Directeur Général du Moyen-Orient et de l’Asie centrale au Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, a appelé au « lancement d’un dialogue national, étant le meilleur cadre pour la relance de l’économie tunisienne ».

Dans un entretien à distance avec la TAP, Azour a indiqué que « le FMI était engagé à assurer le soutien suffisant à la Tunisie, et à l’accompagner pour aller de l’avant dans ses réformes ». « L’accomplissement de telles réformes incombe à la Tunisie », a-t-il souligné.

Sur la question de savoir s’il y avait un nouveau programme de financement à l’horizon, il a indiqué que « l’institution financière n’avait reçu aucune demande officielle jusqu’à présent. Le FMI reste, néanmoins, aux côtés de la Tunisie afin de l’aider à instaurer sa stabilité économique ».

« Il convient, aujourd’hui, de redynamiser l’économie tunisienne, ce qui requiert la mise en œuvre de certaines réformes, comme la réhabilitation des entreprises publiques qui devraient être plus dynamiques et plus efficientes, afin qu’elles soient capables d’améliorer la productivité de l’économie.

La relance de l’économie et la mise en œuvre des réformes devront avoir lieu via le dialogue national, qui fera figure d’un contrat social rassemblant toutes les forces vives, à l’instar de l’UGTT, l’UTICA, la société civile, les jeunes et les experts économiques, a-t-il souligné.

« L’image du FMI est souvent liée à celle de donneur de leçon, laquelle est exagérée et dénaturée », a-t-il indiqué, signalant qu’il « ne se permet pas de donner des leçons à qui que ce soit, mais il est obligé de dire la vérité à toute personne, ou Etat ».

« La Tunisie est capable d’aller de l’avant, grâce à sa jeunesse instruite et ouverte sur le monde, et c’est là où il faudrait réellement investir », a-t-il déclaré, appelant « à ouvrir des perspectives devant ces jeunes et de les doter des mécanismes nécessaires pour traduire dans les faits leurs idées ».

Gnetnews