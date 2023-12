Le Forum des Forces Démocratiques (FFD) dévoile sa vision des réformes pour l’avenir de la Tunisie

Le coordinateur général de la Coalition Soumoud, Houssem Hammi, a annoncé que le Forum des Forces Démocratiques (FFD) partagera prochainement sa propre vision des réformes à mettre en place dans les domaines constitutionnel et socioéconomique.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, jeudi 7 décembre 2023, M. Hammi a ajouté que cette vision propose des solutions aux problèmes en suspens et vise à relancer la vie politique et intellectuelle du pays.

Il a expliqué que le Forum a travaillé pendant des mois pour finaliser cette vision à travers trois comités dédiés à discuter des alternatives permettant le développement d’un programme économique en rupture avec l’ancien modèle encore en vigueur.

Sur le plan politique, Hammi a souligné les efforts du Forum pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers de l’atteinte aux libertés, ainsi qu’aux tentatives de marginalisation de la société civile et des partis.

Le Forum prévoit de renforcer son partenariat avec les forces vives partageant des positions communes, des visions et des perceptions. Il a noté une convergence de vues entre le FFD et la Coordination des Forces Démocratiques et Progressistes (CFDP) sur des questions telles que le rejet des élections locales, la situation économique et des droits de l’homme, ainsi que la cause palestinienne.

En plus de la Coalition Soumoud, le forum regroupe l’Observatoire National de Défense de la Civilité de l’État, l’Association Tunisienne des Droits et Libertés, l’Association Femme et Leadership, le Parti Socialiste, le Parti de la Voie Sociale et Socio-démocrate, Afek Tounes, le Parti Social-Libéral, ainsi que de nombreuses personnalités nationales.

Gnetnews