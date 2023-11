Le Front de Salut National boycotte les élections locales et appelle à un dialogue national inclusif

Ahmed Nejib Chebbi, président du Front de Salut National, a exprimé lors d’une conférence de presse le 20 novembre 2023, que les Tunisiens ne manifestaient aucun intérêt pour les élections locales prévues le 24 décembre 2023. Il a cité le prolongement des délais de dépôt des candidatures, passant du 31 octobre au 6 novembre 2023, comme preuve de ce désintérêt et a déclaré que le Front boycotterait ces élections.

Selon Chebbi, le nombre de candidatures a augmenté de manière significative, passant d’environ 3 000 demandes le 30 octobre 2023 à plus de 7 000 le 6 novembre 2023 en raison de la prolongation des délais, ce qu’il a qualifié de manque de transparence. Il a également critiqué l’arrêt de la publication quotidienne du nombre de candidats par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et a souligné que la situation à Gaza préoccupait davantage les Tunisiens.

Chebbi a souligné le faible taux de participation aux consultations nationales, aux référendums et aux élections législatives, prévoyant un résultat similaire pour les élections locales. Il a remis en question les critères de création des districts et a critiqué l’approche utilisée sans consulter la population. Il a également déploré la mise en place d’assemblées régionales et de districts ainsi que d’un conseil national, pointant du doigt l’exclusion des citoyens en raison du vote indirect et du tirage au sort.

Le président du Front de Salut National a qualifié cette situation de régression par rapport à la constitution de 2014, mettant en avant la clarté des prérogatives des institutions locales et leur liberté de gestion budgétaire. Il a accusé la nouvelle constitution de 2022 et la législation en vigueur d’avoir évincé ces avancées.

Chebbi a également évoqué des atteintes à la liberté d’expression, une oppression de l’opposition politique, et a critiqué l’indépendance compromise de l’Isie. Tous ces éléments ont conduit le Front de Salut National à appeler au boycott des élections locales prévues en décembre 2023.

En conclusion, Chebbi a appelé les forces vives à s’abstenir de participer aux élections, mettant l’accent sur la nécessité d’un dialogue national inclusif pour discuter de la situation politique, économique et des réformes nécessaires, avec la perspective d’un gouvernement de sauvetage national et d’élections législatives et présidentielle anticipées.

Gnetnews