Le gouvernement libyen annonce la réouverture des frontières avec la Tunisie

Le gouvernement d’union nationale libyen annonce la réouverture des frontières avec la Tunisie, en facilitant l’entrée des citoyens des deux côtés.

Le bureau d’information du GUNL indique ce soir dans un communiqué que « cette reprise couronne les efforts déployés par le chef du gouvernement, Abdelhamid Debaibah, avec le président Kaïs Saïed, lors de la rencontre les ayant rassemblés en Tunisie, il y a quelques jours ».

« Les deux parties sont parvenues à un accord, ayant débouché sur la formation d’une commission ministérielle conjointe, qui a planché sur l’évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire, et a décidé la réouverture des passages frontaliers ».

Tunis et Tripoli se sont « engagés à remplir toutes les conditions sécuritaires et sanitaires face à la pandémie du Covid-19, en vue de faciliter la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays. »

Le président Kaïs Saïed avait ordonné aujourd’hui la réouverture de frontières entre les deux pays demain vendredi à 7H du matin.

Gnetnews