Le gouvernement libyen exclut « les informations erronées » visant à nuire aux relations entre la Tunisie et la Libye

Le département de l’information et de la communication du gouvernement libyen affirme que la rencontre entre le chef du gouvernement libyen, et l’ambassadeur de Tunisie était « fraternelle » et « cordiale ».

« La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, à l’inverse de ce que tendent de propager certaines parties tendancieuses », souligne un communiqué paru sur la page officielle du gouvernement d’union libyen.

La partie gouvernementale libyenne exclut « les informations erronées diffusées par certains médias, visant à troubler les relations privilégiées entre la Tunisie et la Libye ».

Certains sites d’informations et réseaux sociaux libyens avaient rapporté il y a deux jours que Abdelhamid Debaibah a adressé des propos inconvenants à l’ambassadeur tunisien, non à sa personne mais à la Tunisie.

Cette rencontre s’était tenue en présence du commandant de lutte contre le terrorisme en Libye, ce qui est contraire aux usages diplomatiques, selon ces mêmes médias.

