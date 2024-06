Le gouvernement tunisien approuve le lancement de la technologie 5G pour 2025

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a présidé ce jeudi 13 juin 2024 un conseil ministériel restreint au Palais du Gouvernement à la Kasbah, consacré aux étapes de déploiement de la technologie 5G en Tunisie. Étaient présents à cette réunion le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji.

Dans son discours d’ouverture, Hachani a souligné l’importance de travailler dans le cadre de la stratégie nationale numérique 2022-2025. Il a insisté sur le fait que la Tunisie doit se positionner à la pointe des avancées technologiques en développant l’infrastructure des communications mobiles. « Cela permettra d’attirer des investissements dans le secteur numérique et d’augmenter les opportunités économiques dans tous les domaines », a-t-il souligné.

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, a de son côté, présenté un exposé sur le cadre législatif et réglementaire pour l’octroi des licences, ainsi que sur les étapes de préparation pour le lancement de la 5G. Il a également détaillé les mesures d’accompagnement et les composantes de la licence qui sera attribuée dans le cadre de l’appel d’offres.

Le projet vise à répondre à la demande croissante en termes de débit, de réactivité et de qualité de navigation, tout en supportant une densité élevée d’utilisateurs et un volume important de données transmises via le réseau mobile. Il intègre également les applications modernes liées aux systèmes de l’Internet des objets (IoT), au contrôle à distance, à l’automatisation, et aux applications de réalité virtuelle et augmentée.

À l’issue des discussions, le conseil a approuvé la feuille de route proposée pour le lancement des services 5G en Tunisie et a décidé de créer un comité chargé de préparer les étapes préliminaires pour l’octroi des licences. Le lancement commercial des services 5G est prévu pour 2025.

Gnetnews