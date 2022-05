Tunisia Cybersecurity & Cloud Expo : 100 entreprises dont 3S/GlobalNet participent Ã  ce salon inÃ©dit

Tunisia Cybersecurity & Cloud Expo : 100 entreprises dont 3S/GlobalNet participent à ce salon inédit

Un salon inédit en Tunisie dédié entièrement à la cybersécurité a ouvert ses portes ce mercredi 25 mai au Palais des Congrès de Tunis. Le Tunisia Cybersecurity & Cloud Expo (TCCE) réunit pendant deux jours une centaine d’entreprises spécialisées dans le domaine de la sécurité informatique qui viennent proposer leurs solutions IT pour lutter contre les cyberattaques.

Ce thème se pose comme étant au cœur des enjeux stratégiques des entreprises mais également des Etats. En effet, les problématiques de continuité, de corruption des systèmes, de ransomwares (logiciels d’extorsions), peuvent nuire gravement à la sécurité des entreprises ou des administrations publiques.

Le TCCE permet d’informer sur les tendances et les enjeux du secteur avec des keynotes, workshops et la présence de speakers reconnus.

Parmi les entreprises présentes, le groupe 3S/GlobalNet, leader sur le marché de l’intégration et des services à valeur ajoutée IT en Tunisie.

Pour Nabil Zakraoui, Directeur Presales chez 3S/GlobalNet, la sécurité et le cloud vont de pair. « On parle aujourd’hui de la mise en place de cloud sécurisés », souligne-il.

Dans un monde de plus en plus ouvert vers l’extérieur à travers l’Internet ou les réseaux internes, les entreprises sont plus que jamais vulnérables face aux attaques cybernétiques. Ainsi, le groupe 3S/GlobalNet propose des services de sécurité managés pour protéger dans un premier temps les clients de l’entreprise contre les menaces extérieures à travers des dispositifs très avancés (anti-spam, antimalware, IDS, IPS…).

Pour ce qui est de la sécurité des réseaux internes, qui peuvent également faire l’objet d’attaques informatiques, là aussi 3S/GlobalNet utilise les solutions qui sont aujourd’hui à la pointe de la technologie comme le « Next-generation firewall ». « Il faut que les employés de l’entreprise soient aussi formées aux différentes menaces de sécurité. Ainsi, en plus des solutions IT, nous formons les directeurs de systèmes informatiques (DSI), qui eux formeront les employés de la société ».

D’après Ihsen Zayen, Directeur delivery chez 3S, « 70% des attaques parviennent aux données de l’entreprise à travers un vecteur qui est anodin en apparence, soit les utilisateurs eux-même de l’entreprise à la suite de mauvaises manipulations ».

Enfin, le Tunisia Cybersecurity & Cloud Expo organisera un « job fair » pour des rencontres ciblées avec des étudiants en dernière année spécialisés en Cloud ou en cybersécurité.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus un reportage consacré aux technologies proposées par 3S/GlobalNet.

Wissal Ayadi