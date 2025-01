Le Groupement interprofessionnel des dattes lance six points de vente directs pour le Ramadan

En prévision du mois de Ramadan, prévu en mars prochain, le Groupement interprofessionnel des dattes (GID) s’apprête à aménager six points de vente reliant directement les producteurs aux consommateurs. Ces espaces seront implantés dans les villes de Bizerte, Béja, Nabeul, Sfax, Sousse et Tunis, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a déclaré à la TAP le directeur régional du GID, Iadh Ben Hmed.

« Cette initiative vise à dynamiser le marché intérieur, à soutenir les agriculteurs producteurs de dattes en facilitant l’écoulement de leur production et en améliorant leurs revenus. Elle permettra également de proposer des dattes aux consommateurs tunisiens à des prix abordables, adaptés à leur pouvoir d’achat », a-t-il précisé.

Un communiqué officiel a été publié pour détailler les modalités de participation à cette opération. Les listes des participants seront établies en donnant priorité aux petits producteurs et à ceux qui n’ont pas pris part aux éditions précédentes.

Iadh Ben Hmed a par ailleurs exhorté les agriculteurs à garantir la qualité des dattes mises en vente et à proposer des prix accessibles, afin de répondre à la demande et d’écouler d’importantes quantités sur le marché local.

