Le Groupement Professionnel des Dattes organise des points de vente directe en prÃ©vision du Ramadan

Le Groupement Professionnel des Dattes organise des points de vente directe en prévision du Ramadan

Dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan, le Groupement Professionnel Commun des Dattes a mis en place six points de vente directe « du producteur au consommateur » à travers plusieurs régions du pays. Cette initiative vise à soutenir les agriculteurs, dynamiser le marché intérieur et offrir aux consommateurs des dattes de haute qualité à des prix abordables.

Selon Kais Ben Arfa, directeur du département Export et Promotion intérieure du Groupement, ces points de vente ont été installés successivement à Tozeur (2-9 février), Sousse (9-17 février), Nabeul (7-15 février) et Tunis (14-23 février, boulevard Habib Bourguiba). D’autres suivront à Sfax (16-25 février) et Bizerte (18-25 février).

L’initiative connaît un succès notable, notamment à Sousse et Nabeul, où la demande a été particulièrement forte. Les dattes sont proposées à des prix variant entre 7 et 10 dinars le kilogramme, avec un engagement sur la qualité assuré par le groupement.

Gnetnews