Le Hamas reporte la libÃ©ration dâ€™otages, la trÃªve en pÃ©ril

Le Hamas reporte la libération d’otages, la trêve en péril

Le mouvement Hamas a annoncé lundi qu’il suspendait jusqu’à nouvel ordre la libération des otages encore détenus dans la bande de Gaza, accusant Israël de ne pas respecter les termes du cessez-le-feu conclu il y a trois semaines. Cette décision intervient alors que la pression s’intensifie sur le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, pour obtenir la libération des derniers otages.

La tension s’est accentuée après la libération, samedi, de trois otages israéliens qui sont rentrés chez eux très amaigris après 16 mois de captivité. En réponse à cette situation incertaine, l’armée israélienne a annoncé lundi soir l’annulation des permissions pour les soldats déployés à Gaza, signe de la fragilité de la trêve en cours.

Un cessez-le-feu sous tension

Le cessez-le-feu de six semaines, instauré depuis le 19 janvier, prévoit la libération de 33 otages israéliens en échange d’environ 2 000 prisonniers palestiniens. À ce jour, cinq échanges ont déjà eu lieu, permettant la libération de 21 otages israéliens et de plus de 730 détenus palestiniens. Le prochain échange, initialement prévu pour samedi, devait concerner trois otages israéliens contre plusieurs centaines de prisonniers palestiniens.

Cependant, l’impasse actuelle pourrait compromettre la poursuite des négociations. Si aucun accord n’est trouvé pour la deuxième phase du cessez-le-feu, qui prévoit la libération de tous les otages restants et une trêve prolongée, les hostilités pourraient reprendre dès le début du mois de mars.

Contexte diplomatique tendu

Parallèlement, la situation diplomatique s’est envenimée après des déclarations du candidat à la présidentielle américaine Donald Trump, suggérant que les Palestiniens de Gaza ne devraient pas pouvoir revenir sur le territoire, une prise de position qui a suscité de vives réactions dans la communauté internationale.

