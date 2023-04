Le HCR profondément troublé par les violents incidents survenus lundi et mardi à Tunis

Le HCR, l’Agence des réfugiés de l’ONU, est profondément troublé par les violents incidents qui se sont produits lundi et mardi matin à Tunis, lorsque certains réfugiés, demandeurs d’asile et migrants sont entrés de force dans ses locaux, causant des dégâts matériels et entraînant des interactions tendues avec les forces de police locales (…).

Quelque 200 réfugiés, demandeurs d’asile et migrants en Tunisie ont commencé un sit-in à l’extérieur des bureaux du HCR il y a trois semaines, demandant une sortie du pays et une évacuation humanitaire. La situation est devenue plus tendue le 30 mars, lorsque certains manifestants ont bloqué l’accès à notre entrée principale et empêché d’autres réfugiés et demandeurs d’asile d’accéder aux services dont ils ont besoin à l’intérieur des locaux, déplore l’agence onusienne (…), rapporte l’agence onusienne dans un communiqué paru hier soir.

Le HCR collabore étroitement avec le gouvernement tunisien et divers partenaires, dont l’OIM, d’autres agences des Nations Unies et des ONG, pour faire face aux défis et aux griefs actuels auxquels sont confrontés les manifestants, en mettant l’accent sur le bien-être des femmes et des enfants.

Le HCR appelle à la fin immédiate de toutes les formes de violence et demande instamment une désescalade des tensions afin que la situation de tous, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, ne soit pas aggravée davantage.

Nous demandons le respect du caractère humanitaire de notre travail. Il est essentiel que les entrées de nos locaux à Tunis restent accessibles et sûres pour assurer la continuité de nos opérations et préserver notre capacité d’aider ceux qui en ont besoin.

Le HCR réaffirme son engagement à continuer à fournir une protection et une assistance vitale aux personnes déplacées en Tunisie, et nous appelons toutes les parties à engager un dialogue constructif et à travailler pour répondre aux besoins aigus et à trouver une solution pacifique à la situation le plus tôt possible.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’une information judiciaire a été ouverte sur ordre du parquet contre des migrants africains pour tentative d’intrusion dans un institution diplomatique, et agression violente, et un nombre d’entre eux ont été placés en garde à vue.

D’après communiqué