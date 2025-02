Le Hezbollah annonce des funérailles « grandioses et populaires » pour Hassan Nasrallah

Le Hezbollah libanais a annoncé que les funérailles de son ancien leader historique, Hassan Nasrallah, se tiendront le 23 février 2025, près de cinq mois après son assassinat lors d’une frappe israélienne en septembre dernier. Le secrétaire général actuel du mouvement, Naïm Qassem, a précisé que ces obsèques seront « grandioses et populaires », rendant hommage à la stature de Nasrallah.

Hassan Nasrallah, qui a dirigé le Hezbollah depuis 1992, a été tué le 27 septembre 2024 lors d’une intensification des frappes israéliennes ciblant des positions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Son décès est survenu quelques jours avant le début des incursions terrestres israéliennes dans le sud du Liban.

Naïm Qassem a également annoncé que les funérailles de Hachem Safieddine, haut responsable du Hezbollah et successeur éphémère de Nasrallah, auront lieu le même jour. Safieddine a été tué début octobre dans une frappe israélienne, peu après sa nomination à la tête du mouvement.

Les deux dirigeants seront honorés lors d’une cérémonie commune, mais inhumés dans des lieux différents : Hassan Nasrallah sera enterré dans la zone aéroportuaire de Dahiya, au sud de Beyrouth, tandis que Hachem Safieddine reposera dans son village natal de Deir Qanun, dans le sud du Liban.

Les funérailles avaient initialement été reportées en raison des conditions sécuritaires et des deux mois de conflit ouvert entre l’armée israélienne et le Hezbollah, de fin septembre à fin novembre 2024. Un cessez-le-feu, négocié par les États-Unis, a été prolongé jusqu’au 18 février 2025, mais des tensions subsistent, notamment en raison de la présence continue de troupes israéliennes dans le sud du Liban.

Hassan Nasrallah a dirigé le Hezbollah pendant 32 ans, transformant le mouvement en une force paramilitaire et politique influente au Liban et dans la région. Son successeur, Naïm Qassem, a affirmé l’engagement du Hezbollah à poursuivre sa lutte contre l’occupation israélienne et à œuvrer pour la libération du territoire libanais.

