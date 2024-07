Le Hezbollah riposte avec des tirs de roquettes contre Israël après l’élimination d’un haut commandant

L’escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah s’est intensifiée jeudi, avec plus de 200 roquettes tirées par le Hezbollah vers Israël en représailles à l’élimination d’un de ses hauts commandants. L’armée israélienne a rapporté des alertes aux roquettes et aux incursions aériennes dans tout le nord d’Israël jusqu’au plateau du Golan occupé.

Les combattants du Hezbollah ont ciblé cinq positions sur le plateau syrien du Golan annexé par Israël, ainsi que des zones dans le nord d’Israël, utilisant divers types de roquettes et des drones explosifs, selon un communiqué du groupe. Les sirènes ont retenti le long de la frontière avec le Liban, depuis Nahariya à l’ouest jusqu’au Golan à l’est.

Des frappes israéliennes ont été rapportées en réponse aux attaques du Hezbollah, avec des images montrant des départs de feu et de la fumée dans la région. Le Hezbollah avait déjà lancé une centaine de roquettes mercredi après l’annonce de la mort du commandant Mohammed Neemeh Nasser.

Depuis le début des hostilités le 8 octobre, environ 494 personnes ont été tuées au Liban, principalement des combattants du Hezbollah, et 26 en Israël, selon des sources officielles. Des dizaines de milliers de résidents des deux côtés de la frontière ont été déplacés par les combats.

