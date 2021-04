Le jeûne et le bon choix des plats boostent le système immunitaire (Héla Hfissa)

« Jeûner, compte parmi les meilleurs moyens pour booster son immunité durant cette troisième vague de Coronavirus, marquée notamment par la prolifération du variant britannique en Tunisie », affirme la nutritionniste Héla Hfissa, dans une interview accordée à Gnetnews.

Après de longues heures d’abstinence, l’organisme va créer une réaction d’autodéfense, en éliminant les toxines du corps et les cellules dysfonctionnelles ou défectueuses, et en reproduit d’autres en bonne santé.

Pendant le jeûne, le corps libère aussi une hormone de croissance (GH), qui va booster l’immunité du corps humain dans son ensemble, à raison de 1500 %.

« Un grand nombre de nos cellules immunitaires se situent dans l’intestin. Cet organe, grâce aux bactéries qu’il contient (microbiote intestinale ), joue un rôle majeur de défense contre les agents pathogènes. Etant en repos pendant le jeûne, le système immunitaire a besoin de vitalité et de stimulation pour fabriquer les anticorps. Le fait qu’il soit agressé par le manque d’énergie, c’est à dire par le jeûne, le corps y répond par la fabrication de nouveaux anticorps pour lutter contre ce nouveau conditionnement ».

A cet effet, la diététicienne a expliqué que le système d’auto-défense, s’active et procède d’une manière optimale. Il commence dès lors à réparer les tissus endommagés, à éliminer les résidus des aliments toxiques, provenant de la fermentation et la dégradation des excès alimentaires. Tout ça, pour se préparer à une éventuelle, inflammation, ou encore à une invasion virale ou bactérienne.

Mais, durant le ramadan, puisqu’on a droit qu’à deux repas celui de la rupture du jeûne et le « Shour », il faut savoir aussi choisir les ingrédients de ses plats, afin de favoriser le renforcement du son système immunitaire, et ne pas compter seulement sur les longues heures d’abstinence…

Rupture du jeûne : Quels aliments pour booster son immunité ?

En effet, les habitudes alimentaires des musulmans comptent déjà plusieurs vertus, nous rassure la nutritionniste. « Comme rompre le jeûne en mangeant une soupe, contenant généralement des légumineuses tels que les pois chiches et les pois, les fèves, les lentilles, riches en protéines et fer, indispensables au bon fonctionnement du système immunitaire. En outre, ces aliments sont rassasiants. »

« Le plat habituel qui suit la soupe lors de la rupture du jeûne est généralement « le Brik » chez les Tunisiens. Ces feuilles de brik farcies, doivent être remplacées de préférence par un tajine à base de fibres, comme les épinards, les légumes verts, contenant la vitamine A qui stimule l’immunité. On trouve cette vitamine aussi dans les carottes, courgettes, betteraves, laitue, tomate, citrouille…Tous ces aliments peuvent être également utilisés dans des salades fraiches ou pour la préparation des soupes ».

Par ailleurs, la nutritionniste Héla Hafissa déconseille de consommer quotidiennement de la viande rouge durant le mois saint ou même en temps normal. « Cet aliment est difficile à digérer, il doit donc être consommé avec des fibres pour faciliter sa digestion, sachant que la viande ralentit aussi le transit et provoque la constipation… »

Il faut donc opter pour des plats plus riches en poissons gras, riche en vitamine D qui stimule le système immunitaire et protège contre les maladies, notamment contre les inflammations.

En effet, l’oméga-3, qui se trouve dans l’huile de poisson aide à produire les lymphocytes B, c’est-à-dire les globules blancs spécialisés dans la production d’anticorps, nous explique-t-elle.

« Cette propriété des oméga-3 aiderait donc notre organisme à lutter contre les infections. Les poissons à favoriser sont les anchois, la sardine, le maquereau, le saumon…permettant de faire le plein de vitamine D ».

Pour le dessert, il est recommandé de faire une pause d’une heure au moins avant de le manger. Les sucreries sont à bannir ou à réduire pour les plus gourmands, puisqu’ils favorisent la déshydratation.

« Quand le taux de glucose devient élevé dans le sang, le corps tente de s’en débarrasser en augmentant la production d’urine et donc la consommation de l’eau. Les gâteaux, les crèmes desserts, sont également à éviter. Il est conseillé de les remplacer par des fruits notamment des agrumes (oranges, jus de citron, salades de fruits, etc), qui grâce à la vitamine C indispensable au système immunitaire, nous protègent contre les agressions microbiennes et virales ».

Emna Bhira