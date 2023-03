Le Liban a désormais deux fuseaux horaires, les Libanais ne savent plus à quelle heure se fier

Le Liban s’est réveillé hier, dimanche 26 Mars 2023, sur deux fuseaux horaires, l’un d’été et l’autre d’hiver.

Et pour cause, une décision du gouvernement d’expédition des affaires courantes de Néjib Mikati, de reporter le début de l’heure d’été d’un mois, jusqu’à la fin du mois de Ramadan, pour ne pas rendre les journées du Jeûne plus longues pour la communauté musulmane.

Le Liban devait en effet basculer à l’heure d’été hier, dimanche 26 Mars, à l’aube (dernier dimanche de Mars), comme c’était le cas dans les pays où cette heure est adoptée, particulièrement européens.

La décision du gouvernement libanais a divisé la population et les milieux politiques et civils, entre ceux qui la soutiennent, et d’autres qui la rejettent.

La discorde a atteint un point tel que le ministre de l’Education, Abbes Halabi, (parti progressiste socialiste) s’est rebellé contre la décision de son gouvernement, en émettant une circulaire imposant les horaires d’été à l’ensemble des établissements éducatifs.

La division a-t-elle aussi revêtu des dimensions ethniques et confessionnelles entre musulmans et chrétiens ; un embrouillamini à l’heure où le Liban est dans une impasse politique et est confronté à une crise économique et financière aigüe, au grand dam des Libanais qui ne savent plus à quelle heure se fier pour se rendre au travail, ramener leurs enfants à l’école…

Gnetnews