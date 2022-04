Le Liban annonce la faillite

Le vice-Premier ministre libanais, Saadé Chami, a annoncé la faillite de l’Etat et de la banque centrale du Liban, signalant que les pertes seront réparties entre l’Etat, la banque du Liban, les banques et les déposants.

« Les pertes seront réparties entre l’Etat, la banque du Liban, les banques et les déposants, il n’y a pas de pourcentage déterminé, l’Etat est hélas en faille, idem pour la banque du Liban, nous voudrions sortir avec un résultat, la perte a eu lieu à cause de politiques qui se sont étalées sur des décennies, si on ne fait rien, la perte sera encore plus importante », a-t-il souligné.

Dans une déclaration à la chaîne el-Jadid, relayé par el-Arabiya, Chami a indiqué « il y a une réalité qu’on ne peut ignorer, on ne peut vivre un état de déni, on ne peut ouvrir les retraits bancaires à tout le monde, je l’aurais souhaité, si on était dans une situation ordinaire ».

Le Liban est confronté à une crise économique et financière la plus aigüe de son histoire, et est en train de négocier un programme avec le fonds monétaire international.

S’agissant, justement, des négociations avec le fonds monétaire international (FMI), le vice-premier ministre libanais a souligné être en contact permanent avec le FMI (…), « cette grande mission arrive pour la première fois, nous avons enregistré une grande avancée en matière de négociations ».

« Nous souhaitons parvenir à un accord dans ce round, ou un autre round. Les négociations sont actuellement focalisées sur de nombreux sujets, la réforme et la restructuration du secteur bancaire, la politique financière équilibrée pour servir la dette publique, la réforme du secteur général de l’électricité, l’unification du taux de change, la politique monétaire et la lutte contre l’inflation… « .

Gnetnews