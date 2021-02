Le MCA et l’ES Tunis se quittent dos Ã  dos

Le MCA et l’ES Tunis se quittent dos à dos

L’Espérance Sportive de Tunis est reparti avec le point du match nul au terme de son match disputé sur le terrain du stade 5 juillet contre le MC Alger. Les Sang et Or ont encaissé le premier but de leur ex joueur, Bilel Ben Saha, mais son compatriote, Benghith a remis les deux équipes à égalité à la reprise.

Les joueurs de Chaâbeni ne profitent donc pas du faux pas du Zamalek au Sénégal. Avec quatre points, les espérantistes restentn néanmoins leader de leur groupe avant la double confrontation avec les vice-champions d’Afrique.

GnetNews