Le ministère de la Santé rend hommage à Pr Ridha Mabrouk, un des fondateurs de l’école tunisienne d’ophtalmologie

Le ministère de la Santé fait part ce lundi 10 Mai avec « chagrin et tristesse » du décès de l’un des principaux fondateurs de l’école tunisienne d’ophtalmologie, l’éminent professeur, Ridha Mabrouk, à l’âge de 99 ans, qu’il a passé au service de ses malades à son cabinet à Bab Mnara dans la capitale, après son retour de Paris en 1952.

Dans un communiqué paru en ce début d’après-midi sur sa page officielle, le ministère rappelle le passage du défunt par l’hôpital Charles Nicolle, puis par l’Institut Hédi Raïs d’ophtalmologie, qu’il a rejoint depuis sa fondation.

Feu Pr Ridha Mabrouk a participé à diffuser l’enseignement de la médecine en Tunisie et la culture de prévention contre la perte de vue, à travers ses publications scientifiques, l’organisation de nombreux congrès scientifiques, en faisant venir en Tunisie des compétences de différents continents grâce à ses relations avec les élites scientifiques dans cette spécialité pointue, pour donner des conférences, encadrer des stages et faire des interventions chirurgicales pointues, à l’instar de ce qui a été réalisé avec le bateau Hope et l’avion Orbis, ces deux hôpitaux itinérants destinés à protéger la vue dans le monde et à faire connaitre les évolutions rapides dans le domaine de l’ophtalmologie.

A l’âge de la retraite, le défunt a fondé dans son cabinet à Bab Mnara Nadi El Bassar qui accueille, aujourd’hui, les malades et leurs familles, et dispensent des services en Tunisie, et à l’étranger, notamment dans les pays subsahariens, grâce à l’adhésion d’ophtalmologistes bénévoles, souligne le ministère.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et tous les cadres et agents du ministère présentent leurs sincères condoléances à la famille, collègues et étudiants du défunt.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde.

Gnetnews