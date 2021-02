Le ministÃ¨re de lâ€™Agriculture met en garde contre la consommation dâ€™un coquillage marin en vente en Tunisie

Le ministère de l’Agriculture met en garde contre la consommation d’un coquillage marin en vente en Tunisie

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche met en garde, ce mardi 02 février, contre « les risques de consommation de palourdes vivantes (clovisses), de type « Ruditapes decussatus », actuellement en vente sur les marchés tunisiens, étant des produits d’origine inconnue, non soumis au contrôle vétérinaire, et issus d’une pêche illégale ».

Le ministère appelle les consommateurs « à éviter la consommation de cette espèce de coquillage marin, dans la mesure où elle ne répond pas aux conditions de sécurité alimentaire, et constitue un danger pour la santé ».

Le département de la rue Alain Savary rappelle que « la saison de pêche des palourdes vivantes a été suspendue pour préserver les réserves et en permettre le renouvellement », et appelle les citoyens « à dénoncer tous les dépassements propres à la collecte et à la vente des palourdes vivantes, auprès du commissariat régional de développement agricole le plus proche ».

Gnetnews