Le ministÃ¨re de l’Ã‰ducation renforce le contrÃ´le sur les cours particuliers

Le ministère de l’Éducation renforce le contrôle sur les cours particuliers

Le ministère de l’Éducation a rappelé à tous les acteurs du secteur éducatif l’importance de respecter les dispositions du décret n° 1619 de l’année 2015, qui encadre strictement l’organisation des cours de soutien et des cours particuliers au sein des établissements scolaires publics. Cette initiative vise à renforcer la gouvernance du système éducatif, protéger le statut des enseignants et garantir l’égalité des chances pour tous les élèves.

Dans ce contexte, le ministère a réaffirmé que les enseignants des écoles primaires, des collèges et des lycées publics sont interdits de dispenser des cours particuliers en dehors des établissements scolaires publics. Toute infraction à cette règle entraînera des sanctions sévères, allant de la suspension conservatoire à des poursuites disciplinaires, et pouvant aller jusqu’à la révocation de l’enseignant, en plus des sanctions judiciaires.

Le ministère a également mis en garde les parents contre les risques associés à la sollicitation de cours particuliers en dehors du cadre légal, soulignant l’importance de respecter les normes établies pour préserver la qualité de l’enseignement public.

Cette mesure vise à limiter la prolifération des cours particuliers hors du système éducatif officiel, contribuant ainsi à une meilleure régulation et à un environnement plus équitable pour les élèves.

Gnetnews