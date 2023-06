Le ministÃ¨re des AE palestinien met en garde contre un projet de loi dÃ©crÃ©tant l’emprisonnement des enfants de 12 ans et plus

Le ministère des AE palestinien met en garde contre un projet de loi décrétant l’emprisonnement des enfants de 12 ans et plus

Le ministère des Affaires étrangères palestinien a mis en garde contre les dangers du passage d’un nouveau projet de loi israélien, infligeant des peines de prison à des enfants palestiniens de 12 ans et plus.

L’intention de la Knesset israélienne de discuter un projet de loi violant les droits de enfants, représente un prolongement des crimes de répression, de discrimination, de maltraitance, de torture, et de meurtre, perpétrés par les autorités d’occupation israélienne, contre les enfants palestiniens, s’élève le ministère palestinien.

Ce projet s’inscrit, dans le cadre, « d’une série de textes colonialistes et discriminatoires, consacrant l’occupation, dans une violation criante du droit international et du droit humanitaire, ainsi que des principes et traités internationaux protégeant les droits des enfants ».

Le silence et la nonchalance de la communauté internationale envers le passage de ce projet de loi, en font un coupable et un complice dans un crime contre l’humanité, considère la partie palestinienne.

Gnetnews