Le ministère des Affaires étrangères appelle les Tunisiens en Turquie et en Syrie à être prudents et à s’en tenir aux mesures de sécurité

Le ministère des Affaires étrangères affirme qu’aucun cas de décès ou de blessé n’a été enregistré, jusque-là, au rang des Tunisiens en Turquie ou en Syrie, suite au séisme meurtrier qui les a frappées hier, lundi 06 février à l’aube, ayant fait plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés.

Le département du Nord Hilton dit « suivre en continu, et en coordination avec notre ambassade à Ankara, notre consulat général à Istanbul et notre mission à Damas, la situation des membres de la colonie, en Turquie et en Syrie, à l’issue du séisme destructeur qui s’est produit hier dans différentes provinces de ces pays, provoquant d’énormes pertes humaines ».

Le ministère qui rassure, dans un communiqué, sur l’absence de victimes parmi nos compatriotes, appelle les Tunisiens se trouvant en Turquie et en Syrie, « à suivre les mesures de sécurité, et de prudence et à rester en contact avec nos missions diplomatiques et consulaires dans ces deux pays ».

Il les incite à aviser sur toute information qu’ils auront glanée, au sujet des membres de la colonie, ou des éventuelles demandes d’aide de leur part, à travers les numéros de l’ambassade de Tunisie à Ankara, du Consulat général d’Istanbul, de notre mission à Damas et de la permanence du ministère (voir numéros, ci-dessous).

