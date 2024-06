Le ministère des Affaires étrangères renforce son engagement envers les Tunisiens de l’étranger

Dans le cadre de l’amélioration de sa stratégie de communication et de son ouverture envers les médias, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a tenu une rencontre interactive avec des journalistes de divers médias, jeudi 27 juin 2024, au siège du ministère. Cet événement était dédié aux questions relatives aux Tunisiens résidant à l’étranger.

Dès le début de la rencontre, M. Ammar a réaffirmé l’engagement du ministère à soutenir et à encadrer la communauté tunisienne à l’étranger tout au long de l’année, considérant cette tâche comme une priorité du travail diplomatique et consulaire. Il a souligné l’importance de la contribution de cette communauté à l’économie tunisienne et a insisté sur la nécessité de sensibiliser davantage les Tunisiens de l’étranger à participer activement à l’effort de développement national.

Le ministre a également évoqué les efforts déployés pour améliorer la qualité des services fournis aux Tunisiens de l’étranger. Il a encouragé toutes les missions diplomatiques et consulaires à garantir un accueil chaleureux et à offrir des services consulaires et administratifs de manière efficace et rapide. Dans ce contexte, il a annoncé la mise en œuvre de plusieurs programmes dans le cadre du plan de numérisation des services, notamment en ce qui concerne le système d’information pour les services consulaires et le portail des services administratifs à l’étranger, E-Consulat. Il a également mentionné l’importance de la gestion rationnelle des ressources humaines, financières et immobilières des missions tunisiennes à l’étranger.

M. Ammar a souligné l’importance de la coordination et de la synergie entre le ministère et les différentes institutions concernées pour répondre aux attentes des Tunisiens de l’étranger et pour intégrer leurs initiatives et idées à tous les niveaux. Il a mis en avant la nécessité de définir clairement les responsabilités et les compétences de chaque structure impliquée.

Lors de cette rencontre, le ministre a annoncé l’organisation du Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger, qui se tiendra les 6 et 7 août 2024 à l’Académie diplomatique internationale. Plus de 400 compétences tunisiennes influentes dans leurs pays de résidence sont attendues à cet événement. Il a rappelé l’importance cruciale d’attirer les talents tunisiens à l’étranger, de les encourager à contribuer aux intérêts de la Tunisie, et de les inviter à partager leurs expériences et leurs expertises entre eux. Le forum vise également à encourager l’organisation de ces compétences en réseaux influents dans leurs pays de résidence, en faisant d’eux des ponts culturels et sociaux entre la Tunisie et leurs pays d’accueil.

Le ministre a précisé que ce forum adoptera une approche participative et vise à redéfinir le rôle des Tunisiens de l’étranger, au-delà des simples transferts de devises, en les transformant en force de proposition et en participants actifs dans le développement économique national.

En conclusion, M. Ammar a souligné que le ministère cherche à établir une relation plus enrichissante avec les Tunisiens de l’étranger, en dépassant les simples services administratifs pour renforcer la confiance dans les performances de l’appareil diplomatique et promouvoir une coopération constructive.

Gnetnews