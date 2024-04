Le ministÃ¨re des Domaines de l’Etat annonce la rÃ©cupÃ©ration d’une terre domaniale couvrant 354 hectares Ã  Nabeul

Le ministère des Domaines de l’Etat annonce la récupération d’une terre domaniale couvrant 354 hectares à Nabeul

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières annonce que sa direction régionale de Nabeul a récupéré, ce mardi 02 avril, la terre domaniale agricole, sise à la délégation de Bou Argoub.

La terre en question était louée par la société de valorisation et de développement agricole, « Chaker », sur une superficie de 354 hectares.

Elle abrite des agrumes, des amandiers, des oliviers, et des vignobles, ainsi qu’une terre agricole blanche, outre des édifices hydriques et des bâtiments.

La reprise du foncier a eu lieu, en application d’une décision d’évacuation émise par la gouverneure de Nabeul, suite au refus de la société de le rendre, après la fin de la durée du contrat.

Le lotissement a été remis à l’unité de gestion des terres récupérées de Nabeul 1, relevant de l’Office des terres domaniales, pour entretien, maintenance et garde d’une manière provisoire, dans l’attente de sa réaffectation.

La récupération a eu lieu en présence des autorités régionales et locales, ainsi que des autorités sécuritaires et des représentants de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières, ainsi que du commissariat régional de développement agricole de Nabeul, et de l’office des terres domaniales.

