Le Ministère du Commerce prend des mesures pour stabiliser les prix des produits de consommation

Le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations informe tous les professionnels concernés et les consommateurs en général qu’une série de décisions ont été prises pour contrôler les prix de certains produits de consommation à partir du 23 novembre 2023, comprenant :

Gel des augmentations de prix : Certaines catégories de produits de consommation courante, tels que les produits alimentaires, les biscuits, les bonbons, les boissons gazeuses, les jus, les produits laitiers, les produits de nettoyage domestique, les produits d’hygiène corporelle et les matériaux de construction, verront leurs prix gelés. Les producteurs et les fournisseurs de ces secteurs sont appelés à fournir au Ministère du Commerce et du Développement des Exportations la structure des coûts, des prix de vente, et les conditions générales de vente pour vérification.

Plafonnement des frais de services de coopération commerciale : Un plafond de 5 à 10 % du montant des transactions est fixé pour les services de coopération commerciale entre les distributeurs et les fournisseurs, conformément au système de tarification des produits (encadré ou libre).

Fixation du prix maximum des œufs : Le prix de vente des œufs au grand public est fixé à 1400 millimes pour quatre œufs, en préservant les marges de profit des commerçants en gros et au détail aux niveaux actuellement en vigueur (15 millimes par œuf).

Réduction des prix de vente du fer à béton : Réduction de 14 % des prix de vente du fer à béton, avec interdiction de commercialiser des types et des diamètres non inclus dans la tarification actuelle jusqu’à ce que les fabricants obtiennent une approbation administrative des prix les concernant.

Selon le communiqué publié par le département, ces décisions s’inscrivent dans le cadre d’une série de mesures prises par le ministère pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et réduire les prix, en tenant compte de l’évolution des données économiques et de la structuration des coûts dans les secteurs concernés.

Le ministère appelle tous les intervenants à respecter ces mesures, à prendre en considération la capacité d’achat des citoyens, à éviter toute forme de monopole et de spéculation, et à se conformer aux voies légales, tout en mettant en garde contre toute augmentation illégale des prix exposant les contrevenants à des sanctions maximales conformément à la loi.

Gnetnews