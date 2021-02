Le ministÃ¨re du Commerce subventionne le lait et la tomate Ã  lâ€™exportation

Le ministère du Commerce subventionne le lait et la tomate à l’exportation

Le ministère du Commerce annonce ce lundi 22 février 2021, sa décision de subventionner le lait et la tomate à l’exportation, à cause des difficultés auxquelles se heurtent ces deux dispositifs, du fait de la hausse sensible des stocks, et de l’augmentation attendue de la production pendant la prochaine période.

Le même département dit contribuer ainsi à « la promotion des exportations de ces produits, la préservation des marchés traditionnels et l’accès à de nouveaux marchés ».

Cette subvention est variable, et vise l’exportation vers toutes les destinations :

*Lait :

-115 millimes le paquet d’un litre (lait stérilisé demi-écrémé)

-200 millimes le paquet d’un litre (lait entier)

*Tomate :

-405 millimes la boîte de 400 grammes

-592 millimes la boîte de 800 grammes

-554 millimes pour le Sac Aseptique de concentré de tomate / 1 Kg

Gnetnews