Le ministre britannique des Affaires étrangères en visite en Tunisie pour renforcer la coopération bilatérale

Dans le cadre du renforcement des relations historiques entre la Tunisie et le Royaume-Uni, le ministre britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Lammy, effectue ce vendredi 31 janvier 2025 une visite de travail en Tunisie.

Cette visite s’inscrit dans la dynamique de consolidation des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, notamment depuis la signature de l’Accord d’Association tuniso-britannique en 2019, qui a ouvert de nouvelles perspectives en matière d’échanges économiques et politiques.

Outre le renforcement du partenariat bilatéral, cette rencontre sera l’occasion pour les responsables tunisiens et britanniques d’échanger sur les grands dossiers régionaux et internationaux, dans un contexte marqué par des défis communs en matière de sécurité, d’économie et de diplomatie.

Gnetnews