Le ministre de la Défense reçoit le chef d’Africom pour renforcer la coopération militaire tuniso-américaine

Le mercredi 28 août 2024, le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a accueilli le général Michael Langley, chef du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom), lors d’une rencontre marquant la première activité officielle du ministre depuis son entrée en fonction après le récent remaniement ministériel. Cette réunion s’est tenue en présence de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, ainsi que de hauts responsables militaires des deux pays.

Les discussions ont principalement porté sur les perspectives de la coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis, ainsi que sur les moyens de la renforcer. Selon un communiqué du ministère, Khaled Shili a salué le niveau exceptionnel de cette coopération, notamment dans les domaines de la formation, de l’entraînement, du soutien logistique et des exercices militaires conjoints. Il a également souligné l’importance de la commission militaire mixte tuniso-américaine, qui joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des programmes de coopération convenus, faisant de ce partenariat un modèle à suivre. Le ministre a exprimé la volonté de la Tunisie de développer et d’élargir cette coopération pour servir les intérêts des deux pays.

Le général Michael Langley, quant à lui, s’est félicité de cette rencontre, la considérant comme une occasion de souligner la profondeur et la solidité des relations militaires entre la Tunisie et les États-Unis. Il a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les efforts du ministère tunisien de la Défense pour renforcer les capacités de l’armée tunisienne, tout en exprimant sa volonté de diversifier et d’intensifier la coopération bilatérale. Selon lui, la Tunisie occupe une place de premier rang parmi les pays africains avec lesquels les États-Unis entretiennent des relations de coopération historiques et distinguées.

Gnetnews