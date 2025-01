Le ministre de la Santé inaugure de nouveaux services à l’hôpital Razi

Le ministre de la Santé a effectué une visite à l’hôpital universitaire Razi à La Manouba, le lundi 6 janvier 2024, à l’occasion de la clôture des célébrations du centenaire de sa fondation. Lors de cette visite, il a inauguré plusieurs nouvelles sections et a inspecté diverses unités de soins.

Parmi les principales actions :

Inauguration du service de dentisterie : Ce service a été rénové et équipé d’installations modernes. Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer l’équipement du département et de souligner son rôle universitaire, notamment dans la formation des dentistes et le soutien à la recherche scientifique dans ce domaine.

Inauguration du service de psychiatrie légale : Suite à son expansion et à son équipement en matériel moderne, le ministre a souligné l’urgence d’aménager la partie restante du service et d’accueillir les patients actuellement placés dans des unités pénitentiaires.

Visite du centre « Tanit » pour les femmes victimes de toxicomanie : Le ministre a salué les progrès réalisés par cette unité, qui offre des soins spécialisés aux femmes victimes de dépendance et de violences, avec un espace dédié aux mères et à leurs enfants.

Visite du service de psychiatrie infantile Ibn Khaldoun : Il a réaffirmé l’importance de développer les services de psychiatrie à distance et de fournir des médicaments modernes selon les standards internationaux.

Lutte contre la stigmatisation de la psychiatrie et de l’hôpital Razi :

Le ministre a souligné la nécessité de lutter contre la stigmatisation sociale qui touche l’hôpital Razi et la psychiatrie en général. Il a insisté sur l’importance de changer la perception sociale de ces spécialités en sensibilisant la population à leur rôle essentiel dans l’amélioration de la santé mentale et du bien-être des citoyens.

Encouragement de la recherche scientifique en neurosciences :

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de soutenir la recherche continue dans le domaine des neurosciences et de la psychiatrie, en saluant le rôle de l’hôpital Razi en tant que centre de référence dans ce domaine.

Vision du ministère de la Santé :

Le ministre a réaffirmé l’engagement du ministère à développer le secteur de la santé mentale pour répondre aux défis actuels, améliorer les services de santé et soutenir la recherche scientifique. Il a également souligné l’importance de lutter contre la stigmatisation sociale et de garantir l’accès à ces services dans les régions intérieures du pays, conformément à la vision globale de l’État pour assurer une meilleure santé pour tous les citoyens.

Gnetnews