Le ministre de l’Éducation appelle à une réforme globale pour améliorer le système éducatif tunisien

Lors d’une séance de dialogue organisée au Conseil national des districts et des régions, jeudi, le ministre de l’Éducation, Nourredine Nouri, a mis en avant les lacunes du système éducatif tunisien, soulignant la nécessité de réformes profondes pour remédier aux faiblesses observées. « Malgré les progrès réalisés, notre système éducatif souffre d’une faible productivité, notamment au niveau des méthodes d’enseignement, du contenu des programmes, des mécanismes d’évaluation et du temps scolaire », a-t-il déclaré. Le ministre a ajouté que le système actuel ne répond pas aux aspirations des Tunisiens et ne suit pas l’évolution des standards éducatifs internationaux.

Cette séance de dialogue s’est tenue dans le cadre de la plénière inaugurale de la deuxième session parlementaire ordinaire du Conseil des districts et des régions pour 2024-2025, en présence du président du Conseil, Imed Derbali, et de 75 députés. À cette occasion, Nouri a annoncé que le gouvernement prépare une réforme globale du secteur éducatif, supervisée par le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement. Ce projet vise à moderniser le système, en s’inspirant des expériences éducatives internationales pour mieux répondre aux besoins de la société tunisienne.

Le ministre a également évoqué le décret-loi du 16 septembre 2024, qui a instauré le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, organe chargé de donner un avis sur les questions relatives à la réforme éducative, conformément à l’article 135 de la Constitution de 2022. Ce conseil, selon Nouri, symbolise l’engagement de l’État à investir dans les ressources humaines, essentielle pour le développement économique, social et culturel du pays. « La création de ce conseil représente un pas déterminant vers l’amélioration de la qualité de l’enseignement en Tunisie et le renforcement du processus de développement global et durable », a-t-il conclu.

