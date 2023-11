Le ministre de l’Enseignement supÃ©rieur rencontre les compÃ©tences tunisiennes au QuÃ©bec

Le ministre de l’Enseignement supérieur rencontre les compétences tunisiennes au Québec

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a rencontré, vendredi 03 novembre, en marge de sa participation à la semaine mondiale de la Francophonie, dans sa troisième édition, au Québec (Canada), des universitaires et chercheurs tunisiens établis dans la province canadienne, conduit par Dr Sadok Besrour, président de la fondation Besrour à Montréal – Canada, en présence du directeur de la mission universitaire tunisienne en Amérique du Nord, Heykel Ben Mahfoudh.

Le ministère de l’Enseignement supérieur évoque dans un communiqué, paru dimanche soir, une rencontre fructueuse. Le ministre a salué les initiatives menées par les compétences tunisiennes au profit des universités tunisiennes, exprimant les dispositions de son ministère à les structurer, davantage, et à interagir positivement avec de telles initiatives, à travers la consolidation la coopération et de partenariat entre les universités tunisiennes, et leurs homologues canadiennes, en affirmant la détermination d’encadrer, davantage, les étudiants tunisiens qui poursuivent leurs études au Canada.

Ce faisant, Dr Besrour a exprimé ses totales dispositions à continuer à présenter les aides en soutien aux secteurs de l’éducation, de l’enseignement, de la santé, et ce à travers sa fondation.

Les universitaires et chercheurs ont exprimé leurs dispositions à mettre leurs relations internationales à la disposition de leur pays.

Le ministre s’est, par ailleurs, rendu en visite à l’université de Laval au Québec, où il était question de digitalisation et d’intelligence artificielle, en présence d’une délégation tunisienne de haut niveau.

