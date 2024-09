Le ministre des Affaires étrangères de Tunisie renforce les relations bilatérales africaines à l’Assemblée Générale de l’ONU

Lors de sa participation à la 79ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a rencontré plusieurs de ses homologues. Parmi eux, Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères du Sénégal, M. Léon Kacou Adom, ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur de la Côte d’Ivoire, et M. Kramoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè à l’Étranger du Burkina Faso.

Au cours de ces discussions, M. Nafti a passé en revue l’état des relations bilatérales et les perspectives de coopération entre la Tunisie et ces pays. Les échanges ont porté sur la nécessité de consolider ces liens afin de refléter les relations d’amitié historiques et solides, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme, de la santé, ainsi que de la coopération universitaire et professionnelle.

Les ministres ont également souligné l’importance d’exploiter le potentiel existant pour renforcer la coopération bilatérale, en activant les mécanismes nécessaires, comme la convocation régulière de commissions mixtes et le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération, dans l’intérêt mutuel des pays et de leurs populations.

Gnetnews